Мнение: Эксперт: слова Трампа о новых санкциях в отношении Ирана следует считать «фигурой речи»

Введение Вашингтоном новых жестких экономических санкций в отношении Тегерана не поможет США сгладить сложившуюся ситуацию. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС программный директор клуба «Валдай», программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя намерение США ввести новые экономические санкции в отношении Ирана.

О подобных планах ранее в среду заявил президент страны Дональд Трамп. По его словам, администрация продолжит изучать жесткие варианты ответных действий после обстрела Ираном военных баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

По его словам, подобные заявления «можно отнести к некой фигуре речи, поскольку против Тегерана уже действуют, правда, одностронние, серьезные санкции [в нефтедобывающем секторе, запрет на покупку иранской нефти]». «Трудно представить, какими еще могут быть более жесткие санкции. Можно, конечно, продолжать вводить ограничения, но вряд ли санкции еще сильнее повлияют», — заметил он.

«Это был необдуманный, безответственный шаг со стороны США», — отметил эксперт. Ситуация в регионе резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Вместе с тем Тимофеев считает, что всего этого «можно было избежать», если бы Вашингтон не стал действовать столь радикально. «В итоге сейчас Трамп оказался в положении колеблющегося лидера. Он себе только навредил», — считает он.

Необдуманная эскалация

«После ответной меры Тегерана у американцев был выбор: бомбить Иран или нет. Американский президент сделал шаг назад и тем самым показал, что никакой продуманной эскалации не было, — продолжил эксперт. — Проблема в том, что хотя и не произошло открытого конфликта, нынешние действия Вашингтона не решат проблемы».

«Для иранцев инцидент не исчерпан, они будут строить всяческие козни американцам теми методами, которые им доступны», — пояснил он. «Угроза санкциями не поможет Вашингтону «разрулить» инцидент, — заключил Тимофеев. — США осложнили свои позиции на Ближнем Востоке в целом».

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Источник: Конт

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