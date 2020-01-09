Названы сроки первого полета с Куру в 2020 году

09.01.2020, 9:51, Новости дня

Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил немецкий центр авиации и космонавтики DLR.

На сайте центра сообщается, что ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, полетит 6 марта в 4.33 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре СМИ сообщали, что первый в 2020 году старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру из Французской Гвианы планируется в марте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевшей в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы, сообщили в экстренных службах. «У самолета после вылета сработал датчик топливной системы, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», – сказал источник ТАСС. Как сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб, Boeing777 благополучно приземлился в Шереметьево, люди не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика