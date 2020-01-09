Названы сроки первого полета с Куру в 2020 году

Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил немецкий центр авиации и космонавтики DLR.
На сайте центра сообщается, что ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенным для оптико-электронной разведки, полетит 6 марта в 4.33 мск, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре СМИ сообщали, что первый в 2020 году старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру из Французской Гвианы планируется в марте.
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