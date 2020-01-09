Интернет-наркоторговцев задержали в Петербурге

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге семерых подозреваемых, около двух лет продававших наркотики с помощью интернета и IP-телефонии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В рамках следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий одновременно проведены 17 обысков, задержаны семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков. Деятельность виртуального магазина, через который ежедневно реализовывалось около килограмма амфетамина, прекращена», – передает ТАСС слова Волк.
Она добавила, что в день подозреваемые принимали до 200 заказов. В ходе обыска были изъяты более 30 килограммов амфетамина.
Напомним, в начале декабря ФСБ РФ и КГБ Белоруссии задержали предводителя международной преступной группировки и шестерых участников ОПГ, занимавшихся поставкой оружия, боеприпасов и наркотиков из-за границы.
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Последнее: Полицейские задержали в Санкт-Петербурге семерых подозреваемых, около двух лет продававших наркотики с помощью интернета и IP-телефонии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В рамках следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий одновременно проведены 17 обысков, задержаны семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор, а также двое операторов кол-центра и трое закладчиков. Деятельность виртуального магазина, через […]
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