Крупнейшую пресноводную рыбу объявили вымершей

Ученые объявили вымершими китайских веслоносов (псефур) – рыб, обитавших в реке Янцзы. Следы их присутствия пытались отыскать несколько лет, однако это не увенчалось успехом.

Китайские веслоносы являлись одним из двух видов древнейшего семейства лучеперых рыб: оно было распространено 34-75 млн лет назад, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Science of the Total Environment.

В современности было известно только два вида – китайский и американский веслонос. Первый – эндемик реки Янцзы, второй обитает в бассейне реки Миссисипи.

Длина псефура достигала семи метров. В 1970-е его вылавливали в больших количествах – до 25 тонн ежегодно. К концу десятилетия численность рыб резко сократилась.

Ученые полагают, то веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами: последний раз официально задокументированный факт обнаружения веслоноса в Янцзы относился к 2003 году.

Одной из причин исчезновения называют отсутствие воспроизводства: веслоносы могли нереститься, лишь прожив много лет. Кроме того, в неволе нет ни одной особи этой крупнейшей пресноводной рыбы – ученые не имеют возможности восстановить вид.

Отмечается, что китайский веслонос – лишь один из примеров стремительно исчезающей фауны реки Янцзы. В ходе исследований 2017-2018 годов не было обнаружено присутствия в бассейне реки еще 140 видов рыб: большинство из них считаются на грани исчезновения.

Напомним, в феврале 2019 года на территории Галапагосских островов нашли якобы вымершую гигантскую черепаху.

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