Срочник Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых, публично попросил прощения

Тюменец заявил, что не понимает в какой момент он сорвался.

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкалье, попросил прощения у родственников погибших. Об этом он сообщил в письме, которое было опубликовано в соцсетях. Подлинность письма подтвердил адвокат срочника Руслан Нагиев.

«Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал Шамсутдинов, добавив, что у него не было выбора, поскольку он не мог дальше терпеть издевательства. По словам солдата, он готовил себя к армии, но «не ожидал, что попадет в такой ад».

Тюменец заявил, что не понимает в какой момент он сорвался. «Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь», — написал он.

Уроженец тюменского села Вагай Рамиль Шамсутдинов расстрелял десятерых человек 25 октября во время смены караула в воинской части под Читой. Восемь солдат и офицеров погибли на месте, двое — тяжело ранены. Адвокаты срочника настаивают на том, что их подзащитный пошел на преступления из-за дедовщины. Дело об издевательствах над Шамсутдиновым передано в суд.

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Последнее: Тюменец заявил, что не понимает в какой момент он сорвался. Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкалье, попросил прощения у родственников погибших. Об этом он сообщил в письме, которое было опубликовано в соцсетях. Подлинность письма подтвердил адвокат срочника Руслан Нагиев. «Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал Шамсутдинов, добавив, что у него не было выбора, поскольку он не мог дальше […]