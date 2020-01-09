Как россияне будут отдыхать в 2020 году

Всего в наступившем году у граждан России будет восемь сокращенных рабочих недель.

Високосный год подарит россиянам целых восемь коротких рабочих недель, благодаря праздникам и связанным с ними переносом. При этом первую «сокращенку» граждане России уже «отгуляли»: сразу же после новогодних каникул работать будут два дня.

Короткие недели выпадут на первые шесть месяцев и в ноябре. Но ближайшая короткая неделя ожидается в конце февраля.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», — цитирует РИА Новости замруководителя Федеральной службы труда и занятости Ивана Шкловца.

Сотрудник ведомства уточнил, что в марте традиционно в связи с Международным женским днем 8 Марта вторая рабочая неделя сокращена на один день.

Столько же дней будут работать россияне и в апреле: с 27 по 30 апреля. В мае первую неделю россияне будут работать только три дня: 6,7,8 мая. Но и это еще не все: сокращенной будет еще одна неделя из-за переноса выходных, связанных со святым для всех граждан России праздником – Днем Победы.

День России 12 июня подарит еще одну короткую неделю. А вот рабочая неделя на День народного единства будет «разбита»: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Вопрос с выходным днем 31 декабря, который вызвал множество споров и разговоров, пока остается открытым. Депутат Госдумы Владимир Жириновский уже обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать последний день уходящего года выходным, но решение не принято. К слову сказать, Путин считает логичным, если 31 декабря будет выходным.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Тюменец заявил, что не понимает в какой момент он сорвался. Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкалье, попросил прощения у родственников погибших. Об этом он сообщил в письме, которое было опубликовано в соцсетях. Подлинность письма подтвердил адвокат срочника Руслан Нагиев. «Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал Шамсутдинов, добавив, что у него не было выбора, поскольку он не мог дальше […]