Историческую драму «Турки идут» назвали достойным конкурентом «Великолепному веку»

У турецкого исторического сериала «Великолепный век» появился конкурент в лице киноленты «Турки идут: меч справедливости». Фильм оказался настолько качественным, что ему удается бить некоторые рекорды еще до выхода в мировой прокат.

Так, за пять дней в Турции рекламный ролик картины «Турки идут» был просмотрен более 20 млн раз. Саундтрек к проекту проигрывался на турецких радиостанциях, после чего он оказался в топ чартах, потеснив популярные музыкальные хиты.

По словам продюсера и сценариста Мехмета Боздага, «Турки идут» сможет стать отличным конкурентом сериалу «Великолепный век». Сюжет новой картины описывает события, происходившие во время битвы на Косовом поле, состоявшейся между сербскими феодалами, находившимися в союзе с Боснийским королевством, и османской армией. В РФ премьера исторической драмы «Турки идут» состоится 17 января 2020 года.

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