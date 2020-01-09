Историческую драму «Турки идут» назвали достойным конкурентом «Великолепному веку»

09.01.2020, 9:30, Разное

У турецкого исторического сериала «Великолепный век» появился конкурент в лице киноленты «Турки идут: меч справедливости». Фильм оказался настолько качественным, что ему удается бить некоторые рекорды еще до выхода в мировой прокат.
Так, за пять дней в Турции рекламный ролик картины «Турки идут» был просмотрен более 20 млн раз. Саундтрек к проекту проигрывался на турецких радиостанциях, после чего он оказался в топ чартах, потеснив популярные музыкальные хиты.

По словам продюсера и сценариста Мехмета Боздага, «Турки идут» сможет стать отличным конкурентом сериалу «Великолепный век». Сюжет новой картины описывает события, происходившие во время битвы на Косовом поле, состоявшейся между сербскими феодалами, находившимися в союзе с Боснийским королевством, и османской армией. В РФ премьера исторической драмы «Турки идут» состоится 17 января 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Иране национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследованиии авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ в близи Тегерана. Об этом говорится в заявлении главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, обнародованном на сайте ведомства.  По его словам, в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика