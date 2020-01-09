Ученые рассказали, как продлить жизнь почти на 10 лет

Ученые из Гарварда и Амстердамского университета прикладных наук в рамках многолетнего исследования узнали, как продлить жизнь почти на 10 лет.

«Мы получили оценку здорового образа жизни на основе информации о пяти факторах образа жизни: диета, курение, физическая активность, потребление алкоголя и индекс массы тела (ИМТ)», – отмечают авторы исследования, опубликованного в British Medical Journal, пишет «Царьград».

В исследовании использовали данные более 100 тыс. человек в возрасте 50 лет, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили в течение более 20 лет. Впоследствии исследователи обратили внимание на то, у кого из участников появилось сердечно-сосудистое заболевание, возник рак или диабет второго типа, а также на то, в каком возрасте появился недуг и сколько в итоге участник прожил, передает РИА «Новости».

В итоге эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление «умеренных» доз алкоголя, нездоровое питание едой с высоким содержанием жира или сахара, низкая физическая активность и избыточный вес, рассчитанный по индексу массы тела. Умеренной дозой алкоголя в исследовании называются 175 мл вина или 375 мл пива для женщин и 350 мл вина или 750 мл пива для мужчин.

Таким образом специалисты советуют отказаться от курения, соблюдать индекс массы тела на уровне 18,5-24,9, заниматься спортом не менее 30 минут в день, умеренно потреблять алкоголь и придерживаться диеты.

По этим пяти факторам ученые выяснили, сколько «здоровых лет» может ожидать человек в возрасте 50 лет. Женщины, у которых было четыре-пять полезных привычек – полезное питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, – прожили в среднем 84,4 года в сравнении с 73,7 года у женщин без какой-либо из этих привычек. Для мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

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