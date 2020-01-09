Цена на нефть возросла после недавнего снижения на фоне информации о запасах США

09.01.2020, 9:30, Разное

Цена на нефть немного возросла после недавнего и резкого снижения на фоне информации о запасах сырья на территории США. Стоимость удалось нормализовать и практически полностью нивелировать падение.
По состоянию на четверг, 9 января, цена на нефть марки Brent составляет 65,8 доллара, а WTI оценивается в 59,9 доллара за баррель. Таким образом, резкое падение стоимости днём ранее в объёме 3-4% полностью остановлено, и теперь намечается постепенный рост и выход на прежний уровень. Снижение стоимости сырья спровоцировано данными о запасах его на территории США. Согласно официальной статистике, в стране добывается на 1,2 млн баррелей в сутки больше, чем прогнозировали аналитики. Это и стало главной причиной изменения стоимости.

Коррекция понадобилась после ряда происшествий, сильно повлиявший на экономику. Цена на Brent и WTI сильно возросла сразу после информации об атаке на военные базы США. После этого Трамп заявил о готовности заключить мир с Ираном, и стоимость нефти тут же упала почти до 60 долларов за баррель (Brent).



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