Концепт VW Atlas Basecamp могут выпустить серийно

09.01.2020, 9:30, Новости дня

Концептуальный кроссовер Atlas Basecamp впервые показали на автосалоне в Нью-Йорке, однако в скором времени может выйти серийный экземпляр.

В частности, с конца ноября минувшего года подана заявка на регистрацию товарного знака Basecamp, что является прямым подтверждением будущего выхода автомобиля. Семиместный кроссовер для бездорожья вызвал высокий интерес у клиентов бренда, тогда как концептуальная версия выпускалась с привлечением специалистов тюнинг-ателье APR.

Кроме того, данная модель получила яркий кузов, а также увеличенные 17-дюймовые диски и внедорожные шины. Автомобиль оснащен дополнительным освещением и багажником для размещения большего количества грузов во время путешествий. Под капотом Atlas Basecam установлен 3,6-литровый агрегат на 276 л.с. мощности.



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