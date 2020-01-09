«Последние полгода»: засидевшемуся во власти Лукашенко назвали крайний срок

Отставка Александра Лукашенко с каждым днем становится все более реальной перспективой, уверены некоторые аналитики. Они объясняют свою точку зрения тем, что в подобном исходе заинтересованы очень многие силы. Дескать, недовольство президентом Белоруссии зреет и в России, которая ждет от своих партнеров исполнения обязательств, и внутри самой страны. Люди устали от экономических проблем и самодурства главы государства. Вдобавок ко всему, окрепла националистическая оппозиция по украинскому образцу, которую, как рассказывают, на свою беду вырастил сам Батька.

Как бы то ни было, теперь вызов засидевшемуся во власти Александру Лукашенко не боятся бросать даже такие фигуры, чей политический капитал не предполагает надежной зашиты от гонений. «Я не боюсь репрессий», в интервью изданию UDF.by признался «суровый турист» Виталий Зелковский, который на волне внезапно возникшей популярности объявил о своем выдвижении в кандидаты в президенты Белоруссии.

Более того, если верить его словам, опасаться стоит самому белорусскому лидеру. «Лукашенко сидит последние полгода в авторитарной власти, а дальше мы будем превращать государство в демократическую парламентскую республику, и в его интересах нам в этом помочь», – заявил он.

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Последнее: Отставка Александра Лукашенко с каждым днем становится все более реальной перспективой, уверены некоторые аналитики. Они объясняют свою точку зрения тем, что в подобном исходе заинтересованы очень многие силы. Дескать, недовольство президентом Белоруссии зреет и в России, которая ждет от своих партнеров исполнения обязательств, и внутри самой страны. Люди устали от экономических проблем и самодурства главы […]