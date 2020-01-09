Иран раскрыл подробности крушения украинского Boeing 737

Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737 загорелся еще до того, как столкнулся с землей, говорится в первоначальном расследовании крушения, проводимом организацией гражданской авиации Ирана.

«Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Тасним» сообщение организации гражданской авиации Ирана.

В отчете также отмечается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

«Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся», – говорится в отчете. Также отмечается, что «в момент крушения самолет возвращался в аэропорт».

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета «не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета».

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

В США крушение самолета в Иране назвали странным. По мнению пилота, командира Boeing-737 Дениса Оканя, к падению самолета могло привести «внешнее воздействие».

Напомним, 9 января президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.





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