В Украине – день траура по погибшим в катастрофе под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

В день траура на зданиях государственных учреждений и предприятий приспущены флаги Украины. Также отменены развлекательные мероприятия и изменены программы теле- и радиопередач.

«Боинг-737» Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января недалеко от аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли. Большинство погибших – граждане Ирана и Канады, а также Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 26 детей.

«Черные ящики» найдены и переданы на расшифровку: ей будут заниматься иранские специалисты, украинские следователи смогут наблюдать за ходом проверки.

Киев приостановил полеты над Ираном.

Предварительная версия катастрофы самолета – возгорание двигателя. Представители украинской авиакомпании заявили на брифинге в киевском аэропорту Борисполь, что самолет был исправным, экипаж имел чрезвычайно высокий уровень квалификации.

Авиаэксперт, бывший сотрудник конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич в эфире Настоящего Времени заявил, что версия о теракте или о попадании в самолет ракеты должна рассматриваться в качестве приоритетной.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. В день траура на зданиях государственных учреждений и предприятий приспущены флаги Украины. Также отменены развлекательные мероприятия и изменены программы теле- и радиопередач. «Боинг-737» Международных авиалиний Украины потерпел крушение рано утром 8 января недалеко от аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди – 167 пассажиров и 9 […]