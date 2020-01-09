Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдёт без ведущего

В Лос-Анджелесе 9 февраля состоится очередная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году мероприятие вновь пройдёт без ведущего, сообщается в официальном Twitter-аккаунте киноакадемии.

В 2019 году впервые за всю историю существования церемонии «Оскар» номинантов и победителей не объявлял ведущий, так как актёр Кевин Харт, назначенный на эту роль, отказался из-за скандала с гомофобными высказываниями в соцсети. Награды вручали сами кинодеятели, сменявшие друг друга на сцене. В этом году будет нечто подобное, а трансляцию одного из наиболее важных в кинематографе мероприятий смогут увидеть зрители более чем 220 стран по всему миру.

В 2020 году претендентами на победу в девяти номинациях названы 104 фильма. В борьбу за «Оскар» вступят три картины российских режиссёров – «Дылда», «Акварель» и «Он не может жить без космоса».

This year’s #Oscars at a glance:

✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

???? Host

See you Feb. 9th!

— The Academy (@TheAcademy) 8 січня 2020 р.

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Последнее: В Лос-Анджелесе 9 февраля состоится очередная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году мероприятие вновь пройдёт без ведущего, сообщается в официальном Twitter-аккаунте киноакадемии. В 2019 году впервые за всю историю существования церемонии «Оскар» номинантов и победителей не объявлял ведущий, так как актёр Кевин Харт, назначенный на эту роль, отказался […]