Били ногами: появилось видео избиения сына Жванецкого

09.01.2020, 9:18, Разное

Инцидент произошел на Минской улице. Устройство засняло, как неизвестные ногами бьют лежащего на крыльце ресторана молодого человека. После злоумышленники достают из карманов пострадавшего личные вещи.

Жванецкий-младший рассказал, что по данному происшествию уже написал заявление в полицию. Теперь стражам правопорядка предстоит расследование дела, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Рен ТВ.



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Последнее: Инцидент произошел на Минской улице. Устройство засняло, как неизвестные ногами бьют лежащего на крыльце ресторана молодого человека. После злоумышленники достают из карманов пострадавшего личные вещи. Жванецкий-младший рассказал, что по данному происшествию уже написал заявление в полицию. Теперь стражам правопорядка предстоит расследование дела, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Рен ТВ.

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