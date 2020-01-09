Били ногами: появилось видео избиения сына Жванецкого

Инцидент произошел на Минской улице. Устройство засняло, как неизвестные ногами бьют лежащего на крыльце ресторана молодого человека. После злоумышленники достают из карманов пострадавшего личные вещи.
Жванецкий-младший рассказал, что по данному происшествию уже написал заявление в полицию. Теперь стражам правопорядка предстоит расследование дела, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Рен ТВ.
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Последнее: Инцидент произошел на Минской улице. Устройство засняло, как неизвестные ногами бьют лежащего на крыльце ресторана молодого человека. После злоумышленники достают из карманов пострадавшего личные вещи. Жванецкий-младший рассказал, что по данному происшествию уже написал заявление в полицию. Теперь стражам правопорядка предстоит расследование дела, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Рен ТВ.
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