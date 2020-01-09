В РФ растут продажи люксовых автомобилей с пробегом

В РФ увеличился объем проданных люксовых автомобилей на вторичном рынке.
В частности, за период с января по ноябрь минувшего года удалось реализовать около 1,8 тысяч люксовых машин с пробегом. Указанный результат на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольшим спросом у российских клиентов пользуются машины марки Bentley. В частности, за последние 11 месяцев проданы свыше 650 машин данного бренда.
На втором месте остается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которую приобрели за последние 11 месяцев более в количестве 630 автомобилей. Замыкают тройку лидеров итальянские автомобили Maserati, которые за первые 11 месяцев приобрели порядка 220 покупателей на российском рынке.
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Последнее: В РФ увеличился объем проданных люксовых автомобилей на вторичном рынке. В частности, за период с января по ноябрь минувшего года удалось реализовать около 1,8 тысяч люксовых машин с пробегом. Указанный результат на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольшим спросом у российских клиентов пользуются машины марки Bentley. В частности, за последние 11 […]
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