В РФ растут продажи люксовых автомобилей с пробегом

09.01.2020, 9:14, Новости дня

В РФ увеличился объем проданных люксовых автомобилей на вторичном рынке.

В частности, за период с января по ноябрь минувшего года удалось реализовать около 1,8 тысяч люксовых машин с пробегом. Указанный результат на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольшим спросом у российских клиентов пользуются машины марки Bentley. В частности, за последние 11 месяцев проданы свыше 650 машин данного бренда.

На втором месте остается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которую приобрели за последние 11 месяцев более в количестве 630 автомобилей. Замыкают тройку лидеров итальянские автомобили Maserati, которые за первые 11 месяцев приобрели порядка 220 покупателей на российском рынке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В РФ увеличился объем проданных люксовых автомобилей на вторичном рынке. В частности, за период с января по ноябрь минувшего года удалось реализовать около 1,8 тысяч люксовых машин с пробегом. Указанный результат на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольшим спросом у российских клиентов пользуются машины марки Bentley. В частности, за последние 11 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика