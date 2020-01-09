В Toyota рассказали о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 300

09.01.2020, 9:14, Новости дня

Японская компания Toyota готовится к предстоящей презентации нового внедорожника Toyota Land Cruiser.

Один из руководителей бренда анонсировал, что новый внедорожник Land Cruiser 300 сможет приятно удивить экологичными силовыми агрегатами. Покупателям предложат автомобиль с 3,5-литровым турбированным мотором, который выдает 450 л.с. мощности. Кроме того, в продажу также поступит модификация с 3,4-литровым двигателем на 420 л.с. мощности.

В числе достоинств внедорожника Land Cruiser 300 значится система полуавтономного управления. Кроме того, в салоне установили увеличенный экран мультимедийного комплекса с сенсорным управлением. Предполагается, что старт продаж состоится уже в 2022 году.



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