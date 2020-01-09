Тысячи рабочих эвакуировали с амурского завода из-за угрозы минирования

В Комсомольске-на-Амуре на судостроительном заводе произошла эвакуация. Это случилось после того, как на предприятие поступило сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве.
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Последнее: В Комсомольске-на-Амуре на судостроительном заводе произошла эвакуация. Это случилось после того, как на предприятие поступило сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве. По данным
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