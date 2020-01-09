Зеленский призвал воздержаться от спекуляций на тему авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после крушения украинского самолета в Иране. Он призвал дождаться предварительного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы и воздержаться от спекуляций.

«Сейчас наше информационное пространство полно множеством теорий и версий относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду, но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию. Я прошу всех, особенно, когда Украина пребывает в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговоров и непроверенных версий. Это не тема для хайпа», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что для установления причин авиакатастрофы будет проведено расследование по международным нормам. Зеленский также призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию.

«Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана, чтобы усилить сотрудничество с украинской стороной для установления истины», – добавил он.

Ранее Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Как сообщили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. А по данным западных разведслужб, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.





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