Утвержден план приватизации на ближайшие два года

Правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы. Документ предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ и 86 федеральных государственных унитарных предприятий.

В сообщении на сайте правительства указывается, что речь идет о продаже находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в бюджет от приватизации указанного имущества «без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020–2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно».

Напомним, в октябре сообщалось, что правительство намерено подготовить «более амбициозную» программу приватизации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Комсомольске-на-Амуре на судостроительном заводе произошла эвакуация. Это случилось после того, как на предприятие поступило сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве. По данным