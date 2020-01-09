Утвержден план приватизации на ближайшие два года

09.01.2020, 9:12, Новости дня

Правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы. Документ предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ и 86 федеральных государственных унитарных предприятий.

В сообщении на сайте правительства указывается, что речь идет о продаже находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в бюджет от приватизации указанного имущества «без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020–2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно».

Напомним, в октябре сообщалось, что правительство намерено подготовить «более амбициозную» программу приватизации.



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