Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране – Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы рейса «Международных авиалиний Украины» в Исламской Республике Иран, сообщила в ночь на 9 января пресс-служба главы государства.

«Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что до тех пор, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией. В совещании приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что «иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы».

В 3.30 в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами из различных отраслей, у которых большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф, подчеркнули в ОПУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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