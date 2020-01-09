Устроивший стрельбу в Забайкалье срочник обратился к родственникам погибших

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, попросил прощения у семей убитых. Копию письма предоставил отец обвиняемого Салим Шамсутдинов.

«Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода – терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», – написал обвиняемый, передает ТАСС.

По словам Шамсутдинова, он «хотел связать свою жизнь с армией». «Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда», – написал он, информирует Telegram-канал Mash.

«Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь», – добавил Шамсутдинов.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

Отец Шамсутдинова рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.

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