Ученые: Наследственность влияет на способность организма сжигать жир

Учёные из Финляндии установили, что наследственность влияет на способность организма сжигать лишний жир. В ходе эксперимента изучались показатели 23 пар близнецов с разным уровнем физической активности.

Изначально исследователи планировали установить взаимосвязь между физической активностью и количеством сжигаемого жира. Для этого они отобрали 23 пары близнецов-мужчин и внимательно следили за их показателями, пока те занимались спортом. Оказалось, что даже в случае разного типа и продолжительности физических нагрузок, механизм сжигания жира и интенсивность этого процесса оставались неизменными. При этом, как отметили специалисты, эффективность нагрузок уникальна для каждого человека.

Подобные выводы свидетельствуют о том, что наследственность играет немаловажную роль в эффективности сжигания организмом лишнего жира. Она даже превосходит по своей значимости количество и качество физических нагрузок. Таким образом некоторые виды ожирения являются генетическим заболеванием.

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