В Украине объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране

9 января объявлено в Украине днем траура в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщается на сайте президента страны.
В этот день на зданиях государственных учреждений и предприятий будут приспущены флаги, отменят развлекательные мероприятия и изменят программы теле- и радиопередач.
Boeing «Украинских авиалиний» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.
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