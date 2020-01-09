В Украине объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране

9 января объявлено в Украине днем траура в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщается на сайте президента страны.

В этот день на зданиях государственных учреждений и предприятий будут приспущены флаги, отменят развлекательные мероприятия и изменят программы теле- и радиопередач.

Boeing «Украинских авиалиний» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Внук правящего монарха Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от полномочий членов королевской семьи. Сообщение об этом чета герцогов Сассекских обнародовала в своём официальном Instagram-аккаунте. В публикации говорится о том, что супруги длительное время обсуждали возможность сложения полномочий, возлагаемых на членов монаршей семьи. Герцоги Сассекские хотят иметь финансовую […]