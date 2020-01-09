Стало известно космическое меню первых индийских космонавтов

В 2018 году премьер министр Индии сообщил о намерении к 2022 году отправить в космос первый национальный экипаж в рамках миссии «Гаганьян». На сегодняшний момент пилотируемый полет намечен на конец 2021 года, перед этим будут осуществлены два пробных запуска в беспилотном режиме с созданными в индии роботами. Ранее сообщалось что в начале января группа астронавтов из Индии начнет подготовку к их первому пилотируемому космическому полету в России.

Подготовка к первому полету индийского космического корабля, приуроченному к 75-летию Индийской независимости, идет полным ходом и уже стали известны некоторые гастрономические подробности. Индийские специалисты представили специально разработанное национальное меню для будущих космонавтов и оборудование для разогрева пищи, а также специальные контейнеры для воды и сока. В меню войдут традиционные индийские блюда — рисовые лепешки, которые готовятся на пару, яично-овощные рулеты, пулао, овощное блюдо очень похожее на плов, а также сладкая халва из маша. Стоит отметить что меню строго вегетарианское, но при этом достаточно сытное и легкое.

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