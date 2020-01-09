«Страшно»: украинцы устроили клоунаду с Зеленским после крушения Boeing

То ли природный малороссийский оптимизм, то ли многолетняя привычка, выработанная на происходящих в России бедах, не позволили некоторым украинцам нормально выразить свою скорбь даже после того, как потерпел крушение их собственный пассажирский самолет. Катастрофу Boeing 737 в небе над Тегераном, раз не удалось использовать для нападок на своего восточного соседа, они использовали для критики Владимира Зеленского.

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