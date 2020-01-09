«Страшно»: украинцы устроили клоунаду с Зеленским после крушения Boeing

09.01.2020, 8:54, Разное

То ли природный малороссийский оптимизм, то ли многолетняя привычка, выработанная на происходящих в России бедах, не позволили некоторым украинцам нормально выразить свою скорбь даже после того, как потерпел крушение их собственный пассажирский самолет. Катастрофу Boeing 737 в небе над Тегераном, раз не удалось использовать для нападок на своего восточного соседа, они использовали для критики Владимира Зеленского.

Материал дополняется.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган, решили снять с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи. Об этом они сообщили в Instagram. Супруги заявили, что намерены стать финансово независимыми и открыть благотворительную организацию. Они также добавили, что планируют «сбалансировать время» между Великобританией и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед королевой. «Би-би-си» сообщает, что другие члены королевской […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика