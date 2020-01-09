Даже не затормозил: в Петербурге водитель иномарки насмерть сбил пару подростков

09.01.2020, 8:51, Разное

В Петербурге произошла смертельная авария. Парень и его девушка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель иномарки. 

Пара уже почти дошла до тротуара, когда заметила несущуюся на них машину. По данным сайта «Комсомольская правда», водитель перед «зеброй» даже не попытался затормозить. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира, заявил украинский президент  Владимир Зеленский в видеообращении 9 января, расшифровка которого опубликована на сайте главы государства. Он выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихна, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика