Даже не затормозил: в Петербурге водитель иномарки насмерть сбил пару подростков

В Петербурге произошла смертельная авария. Парень и его девушка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель иномарки.

Пара уже почти дошла до тротуара, когда заметила несущуюся на них машину. По данным сайта «Комсомольская правда», водитель перед «зеброй» даже не попытался затормозить. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

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