В конфликте Ирана и США увидели выгоду для России

Нынешний конфликт между Ираном и США дает РФ возможность укрепить влияние в Сирии, пишет Die Welt.

Официально Кремль осудил убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, но в действительности конфликт Вашингтона и Тегерана – это шанс для Москвы на реализацию ее стратегических целей на Ближнем Востоке. Именно поэтому РФ ограничивается заявлениями, ведь в среднесрочной перспективе ослабление Ирана ей выгодно, пишет Die Welt.

По словам автора статьи, «если Иран окажется под давлением, Москва сможет воспользоваться возможностью для расширения своего влияния в Дамаске», передает RT.

Издание отмечает, что РФ и Иран делят между собой влияние в послевоенной Сирии. При это до сих пор сирийский лидер Башар Асад в большей степени угождал Тегерану, например, в том, что касается доступа к порту в Латакии или ископаемым ресурсам государства. К тому же речь идет и о диаметрально противоположных геополитических приоритетах россиян и иранцев в Сирии, продолжает издание. Москва настаивает на создании в стране модели децентрализованного государства, ситуацию в котором будет контролировать реформированная сирийская народная армия. Тегеран же делает ставку на интеграцию шиитских бригад в войска Асада и создание правительственной системы, которая позволит Ирану «из-за кулис дергать за ниточки» как в Ливии. Такой расклад, считает журналист, сильно навредит интересам РФ в регионе.

Как пишет Die Welt, пока что Москва делает ставку на сохранение статуса-кво и баланс между главными игроками: Ираном, Израилем, Турцией и Саудовской Аравией. Но Кремль надеется, что убийство Сулеймани, который был для Асада непререкаемым авторитетом, покажет сирийскому лидеру, что пора освобождаться от иранской зависимости, оценить риски, «диверсифицировать» свою внешнюю политику, делать большую ставку на Россию и через нее как посредника сближаться со своими арабскими соседями. Это был бы идеальный для Москвы сценарий, объясняет автор.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.

После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомилгенсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, что Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.

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