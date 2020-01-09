Появилось видео дозаправки МиГ-31БМ в воздухе

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали дозаправку в небе, процесс был запечатлен на видео.
Ролик опубликовал телеканал «Звезда».
Самолеты приблизились к танкеру Ил-78 на минимальное расстояние – порядка десяти метров. Дозаправка проводилась на скорости 500 километров в час.
«К полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты, так как в этих условиях, чтобы соблюсти требуемую дистанцию, летчикам приходилось контролировать мощность двигателей вручную», – отметили в Минобороны.
При отработке маневров экипажи МиГ-31БМ преодолели более 2,5 тыс. километров. Истребители посадили на аэродроме Шагол.
Ранее было опубликовано видео дуэли двух МиГ-31БМ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении 9 января, расшифровка которого опубликована на сайте главы государства. Он выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихна, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Появилось видео нападения группы мужчин на девушку в Петербурге / 11 декабря
- Кудрин заявил о потере нужных для модернизации институтов в советский период / 30 ноября
- Зеленский прервал визит в Оман из-за катастрофы украинского самолета / 8 января
- Коболев рассказал о «козырях в колоде» на переговорах с «Газпромом» / 31 декабря
- Климкин: Ни Порошенко, ни его команда в начале не хотели ни томоса, ни создания ПЦУ / 9 декабря
- Священника в ЕАО отстранили от службы из-за подозрения в растлении малолетних / 26 ноября
- Ты тоже можешь!: «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху / 25 ноября
- В центре Багдада прогремел взрыв / 8 января