Мнение: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»?

В Польше вот уже несколько недель продолжается скандал, связанный с заявлениями вице-спикера сейма, лидера Союза левых демократов Влодзимежа Чарастого о Красной армии. В конце ноября в эфире польского государственного телевидения этот политик сказал: «В Польше, включая лагеря, погибло 700 тысяч советских солдат.

В Польше вот уже несколько недель продолжается скандал, связанный с заявлениями вице-спикера сейма, лидера Союза левых демократов Влодзимежа Чарастого о Красной армии. В конце ноября в эфире польского государственного телевидения этот политик сказал: «В Польше, включая лагеря, погибло 700 тысяч советских солдат.

Возвращенные территории были освобождены двумя армиями: одной было Войско Польское, в том числе генерал Войцех Ярузельский был в нём, а вторая была армией, в которой были русские или советские солдаты, также были и украинцы, и другие. Если кто-то обвиняет погибших советских солдат, пусть он скажет это матери, чей ребенок погиб. Это мои взгляды, взгляды польских левых. Советские солдаты освободили Польшу».

Уже на следующий день депутат Сейма от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Доминик Тарчиньский заявил, что подаст на Чарастого заявление в прокуратуру, обвиняя коллегу в «пропаганде тоталитарного режима». «Я считаю, что это противоречит польскому законодательству. Такие слова не должны звучать, мы должны реагировать во имя достоинства польской нации!» – сообщил политик. А через несколько дней на Чарастого подали ещё одно заявление в прокуратуру по тому же поводу, это сделали депутаты Сейма от националистической Конфедерации «Свобода и Независимость», конкурирующей с ПиС за крайне правый польский электорат.

Радикалы также потребовали отозвать Чарастого с поста вице-спикера парламента. «Мы имеем дело с необычной ситуацией. Высокопоставленный функционер Сейма назвал вступление в Польшу войск, враждебных нашей государственности, нашей польской традиции, освобождением. Этот спор продолжается уже давно. Никто не отрицает, что ввод советских войск в Польшу положил конец немецкой оккупации. Однако на нормальном языке, без четкой идеологии, мы называем эту ситуацию оккупацией определенной территории, а не освобождением», – сообщил депутат Сейма от «Конфедерации» Кшиштоф Босак.

Согласно ст.256 Уголовного Кодекса Польши, публичная пропаганда «фашистского или другого тоталитарного режима» грозит ограничением или лишением свободы на срок до двух лет. Возможно, это повлияло на позицию пана Чарастого, который в интервью польскому радио через неделю после первого заявления, хоть и снова сказал «Красная армия вместе с польской выгнала гитлеровцев из Польши», согласился с утверждением ведущего о том, что «солдаты советской армии насиловали, воровали и убивали». То есть левый политик фактически оправдал снос памятников благодарности Красной Армии, произошедший в последние годы в Польше.

Уничтожают память о советских воинах и в соседней Чехии, причём делают это изощрёнными способами. Всё началось со знаменитого «розового танка» – именно в этот цвет перекрасили памятник советским танкистам, освободившим Прагу от гитлеровцев. Над памятником, открытым в июле 1945-го в присутствии маршала Конева, в 1991-м поглумились лично 15 депутатов парламента тогда ещё Чехословакии. Даже отправленному в военный музей, танку так и не вернули родную окраску. А уже в наши дни у пражских властей дошли руки и до памятника самому Коневу.

Летом 2018-го на его постаменте установили «разъясняющую» табличку на чешском и русском языках, где акцентировано внимание на участии советского военачальника в подавлении восстания 1956 года в Венгрии и «проведении информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию», а в сентябре 2019-го городское начальство постановило перенести монумент Конева в музей.

Инициатором последнего решения выступил староста района Прага-6 Ондржей Коларж, который убежден, что освободили Прагу от нацистов не войска под командованием Конева, а части так называемой «Российской освободительной армии» генерала Власова. А его коллега, староста района Прага-Ржепорые Павел Новотны 11 декабря 2019-го добился от совета своего района единогласного решения об установлении памятника власовцам.

Памятник появится к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и будет сопровождаться табличкой о том, что около трех сотен солдат РОА в мае 1945 года помогали чехам бороться с нацистами, несмотря на совершенные ими ранее военные преступления. Кстати, первый импровизированный памятник власовцам в Праге был создан на месте клумбы возле советского танка ещё в мае 1991 года.

На решение депутатов района Прага-Ржепорые не повлияли напоминания историков о том, что власовцы находились под командованием Генриха Гиммлера, то есть речь идёт о возведении памятника эсесовцам. Кстати, не волнует служба в СС и героизаторов польских «борцов с коммунизмом»: ещё в 2017 году Сейм Польши единогласно принял решение отпраздновать 75-ю годовщину создания так называемых «Национальных Вооружённых Сил», отдельно отметив, что их частью была Свентокшиская бригада.

Вот только польские депутаты не удосужились упомянуть, что в январе 1945-го под Краковом эта бригада вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта, потом вместе с частями гитлеровской армии отступила на территорию протектората Богемия и Моравия (ныне территория Чехии), где её солдаты и офицеры получили статус польских добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwillingen). Личный состав бригады был частично обмундирован в униформу СС с польскими знаками различия.

Фактически выполняя решение своего парламента, 17 февраля 2018-го премьер-министр Польши Матеуш Mоравецкий возложил венок и зажёг свечу на могилах военных Свентокшиской бригады в Мюнхене, оправдывая это также тем, что в последние дни войны они перешли на сторону американских войск. Подобным аргументом на Украине любят оправдывать своих добровольцев СС – из дивизии «Галичина».

Кстати, несмотря на то, что в этой стране также существует закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, символика дивизии СС «Галична» не запрещена и свободно продаётся на улицах украинских городов, а символы других эсесовских подразделений с гордостью носят военнослужащие нынешней украинской армии. Может, в Киеве чуть более откровенны и прямолинейны, чем в Праге и Варшаве, или просто немного опережают своих восточноевропейских собратьев по героизации нацистских коллаборантов?..

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