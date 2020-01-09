Синоптик рассказал о переходе от «крымской» к «еврозиме»

09.01.2020, 8:44, Новости дня

«Крымская» зима в Москве сменится «европейской», температура в ночное время к воскресенью понизится до минус 7 градусов, а на следующей неделе в столице может появиться устойчивый снежный покров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы будем постепенно переходить от «крымской» зимы, то, что мы наблюдали в первой части зимнего сезона, когда были мощные рекордные оттепели, которые сводили на нет снег, к «еврозиме», – сообщил Тишковец, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на следующей неделе погода будет с очень мягким температурным фоном и мягким климатом, что позволит образоваться устойчивому снежному покрову.

«У нас начнет появляться устойчивый снежный покров, который составит 7-12 см к началу следующей недели, что тоже ниже нормы (20-25 см)», – сказал Тишковец, уточнив, что днем температура воздуха будет около 0 градусов, а ночью будет опускаться и к воскресенью опустится до минус 7 градусов.

Ранее сообщалось, что 9 января в Москве и Подмосковье ожидаются смешанные осадки и гололедица.



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