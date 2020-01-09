Косачев заявил о миновавшем риске войны между США и Ираном

09.01.2020, 8:37, Новости дня

Угроза возникновения крупномасштабных военных действий в результате обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном миновала, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет – ни в ядерном, ни в гибридном варианте. Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, между Тегераном и Вашингтоном произошло «своего рода «обнуление» претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем, каждая оставила за собой «последнее слово».

«Начинается новая игра – «кто первый моргнет», и эта игра по любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства (…). Отдельная часть этой игры – «ядерная сделка», которую Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать на своих условиях, хотя Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах. Вопрос теперь в согласованности подходов остальных участников СВПД. И в судьбе санкций, разумеется», – заключил Косачев.

Ранее в четверг Тегеран заявил, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Вашингтон в свою очередь выразил готовность к переговорам с Тегераном без предварительных договоренностей.



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