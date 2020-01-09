«Мы должны убедить Иран, что дипломатия в его интересах»

НАТО и Евросоюз обсудили резкую эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.
Европейские союзники не в восторге от ситуации, которую США создали операцией по уничтожению одного из ключевых генералов иранской военной верхушки Сулеймани. В Брюсселе и между европейскими столицами закипела напряжённая дипломатическая активность. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник позвонил министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарипу, отговаривая Тегеран от дальнейших шагов по эскалации и без того серьезной напряженности, призывая к сдержанности. Обеспокоенность ЕС вызывает судьба иранской ядерной сделки, которую Брюссель считает важнейшим элементом международной безопасности.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам заверил иранца, что Европа «в полной мере сыграет свою роль в поиске деэскалации напряжённости в регионе».
Боррель пригласил иранского министра в Брюссель для подробных переговоров. Пресс-секретарь Борреля во вторник на брифинге затруднился уточнить, состоится ли этот визит в пятницу, когда в Брюсселе на чрезвычайный совет собираются главы дипломатических ведомств стран ЕС. Главная тема совета, конечно же, чрезвычайная ситуация в связи с Ираном.
Во вторник в Брюсселе действия ЕС в сложившейся обстановке обсуждали министры иностранных дел Италии, Франции, Германии и Великобритании. Первоначально эта встреча планировалась в связи с другой головной болью Европы — продвижением войск мятежного маршала Хафтара к столице Ливии. Естественно, добавилась и проблема Ирана. В тот же день там же экстренно собрались главы МИД стран участниц иранской ядерной сделки: Великобритании, Франции и Германии.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём заявлении призвала в этот напряженный момент вернуться к дипломатии. Она больше всего обеспокоена тем, что Иран объявил о возможном отказе от соблюдения ограничений, установленных Совместным планом действий: «Мы должны убедить Иран, что это также в его собственных интересах».
В том же русле и реакция крупнейших членов ЕС. Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Тегеран «отказаться от репрессалий и дать дорогу для дипломатии». Его германский коллега Хайко Маас допустил, что в связи с кризисом вокруг Ирана придётся реально подумать о возможном выводе Ирака европейских военных контингентов, которые участвуют в международной коалиции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред). Германия уже объявила о временной передислокации в Иорданию и Кувейт своих военных инструкторов, которые в рамках миссии НАТО обучают иракскую армию борьбе против джихадистов. Премьер Борис Джонсон дал понять, что несмотря на выход Великобритании из ЕС его страна в области безопасности не намерена ослаблять координации с континентом.
Деликатным было положение генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в понедельник председательствовал на специальном заседании Совета НАТО. На нем постпред США разъясняла обстановку европейским союзникам.
Общая позиция заключается в том, что члены НАТО осуждают поддержу Ираном различных террористических групп и согласны, что Иран не должен заполучить ядерное оружие и ракетные технологии. Они считают важным сохранить учебную миссию НАТО в Ираке для борьбы против ИГИЛ. Но в сложившей обстановке вынуждены приостановить ее до лучших времён. Полтысячи натовских инструкторов вернутся в Ирак как только обстановка стабилизируется.
Ожидается, что официальная позиция ЕС по иранскому кризису определится на Совете министров иностранных дел в пятницу.
Александр Минеев
Соб. корр. в Брюсселе
Источник: Новая газета
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