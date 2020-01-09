Украина объявила траур по жертвам авиакатастрофы в Иране

09.01.2020, 8:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

«Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране», – говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

В США крушение самолета в Иране назвали странным. По мнению пилота, командира Boeing-737 Дениса Оканя, к падению самолета могло привести «внешнее воздействие». 



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