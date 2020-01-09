Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в иранском Тегеране, сообщила пресс-служба главы государства.

«С целью почтить память погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач», – сказано в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган, решили снять с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи. Об этом они сообщили в Instagram. Супруги заявили, что намерены стать финансово независимыми и открыть благотворительную организацию. Они также добавили, что планируют «сбалансировать время» между Великобританией и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед королевой. «Би-би-си» сообщает, что другие члены королевской […]