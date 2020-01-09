Специалисты назвали группы людей, которым сладости особенно вредны

Иностранные эксперты назвали группы людей, которым стоит воздержаться от употребления сладостей. Соответствующая статья была опубликована в издании Health life style.

Как известно, торты и пирожные – самые распространенные продукты, употребляемые сладкоежками. При этом они находятся в рационе не только в праздничные, но и в обычные дни, что может привести к серьёзным осложнениям для здоровья у некоторых лиц. Во-первых, люди с лишним весом должны отказаться от сладкого, из-за большого количества сахара и крахмала. В противном случае они наберут еще несколько килограммов, а их желудочно-кишечный тракт будет функционировать гораздо хуже. Во-вторых, вышеназванные десерты не рекомендуют употреблять пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых недугов, ввиду высокой вероятности повышения уровня холестерина в крови.

В данном списке присутствуют и люди с сахарным диабетом, отметили врачи. Вместо сладостей следует предпочитать более здоровые варианты еды, а также учитывать медицинские предписания. Помимо этого, людям с депрессией тоже не нужно употреблять слишком много сладкого, из-за рафинада и эффекта привыкания.

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