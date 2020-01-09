Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января

Еще в конце декабря Первый канал обнародовал анонс постановки Татьяны Навки. Сообщалось, что прославленная фигуристка с командой лучших спортсменов мира – пятикратным чемпионом США и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петром Чернышевым, многократными чемпионами Европы и мира Маргаритой Дробязкой и Повиласом Ванагасом, семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком и многими другими – подготовила поистине запоминающееся на всю жизнь шоу.

Изюминкой спектакля стали не только сложнейшие акробатические номера, красочные проекции на льду, яркое файер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры и даже настоящая молния в качестве спецэффекта, но и участие сильнейшей фигуристки планеты, обладательницы всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой.

«Алина Загитова – наш главный новогодний подарок всем зрителям. Каждый ее выход – завораживающая феерия. Наше шоу – эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе», – сообщила Татьяна Навка. Трансляция шоу была запланирована Первым каналом на 8 января. Вот только программа так и не появилась на телеэкранах.

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