Стали известны сроки поставок Минобороны новейших пистолетов «Удав»

Партия из 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» будет передана Минобороны от предприятия-изготовителя в этом году, сообщили в российском военном ведомстве.

«В 2020 году партия 9-мм пистолетов «Удав» поступит в подразделения Министерства обороны России. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса (ЦНИИТочмаш госкорпорации «Ростех» – прим. ВЗГЛЯД) передаст Минобороны 50 новейших пистолетных комплексов», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Напомним, 28 декабря замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны примет на вооружение новейший пистолет «Удав», разработанный в ЦНИИТочмаш госкорпорации «Ростех», в 2020 году.





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