Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

В середине декабря минувшего года в российский прокат вышел сиквел приключенческой комедийной ленты «Джуманджи». По информации официального сайта «Фонда кино», менее чем за месяц сумма кассовых сборов превысила 1 миллиард рублей.
Только в день премьеры, 12 декабря, фильм «Джуманджи: Новый уровень» заработал свыше 32 миллионов рублей, а уже за первый уикенд сборы были около 313 млн. К 7 января 2020 года в российском прокате собрано более миллиарда рублей.
В сиквеле показано продолжение истории четвёрки друзей, попавших в игру «Джуманджи». Главных персонажей на экране воплотили такие известные актёры, как: Дуэйн Джонсон, Алекс Вольф, Кевин Харт и Дэнни Гловер. Режиссёром картины выступил Джейк Кэздан.
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