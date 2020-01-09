Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

09.01.2020, 8:21, Разное

В середине декабря минувшего года в российский прокат вышел сиквел приключенческой комедийной ленты «Джуманджи». По информации официального сайта «Фонда кино», менее чем за месяц сумма кассовых сборов превысила 1 миллиард рублей.
Только в день премьеры, 12 декабря, фильм «Джуманджи: Новый уровень» заработал свыше 32 миллионов рублей, а уже за первый уикенд сборы были около 313 млн. К 7 января 2020 года в российском прокате собрано более миллиарда рублей.

В сиквеле показано продолжение истории четвёрки друзей, попавших в игру «Джуманджи». Главных персонажей на экране воплотили такие известные актёры, как: Дуэйн Джонсон, Алекс Вольф, Кевин Харт и Дэнни Гловер. Режиссёром картины выступил Джейк Кэздан.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира, заявил украинский президент  Владимир Зеленский в видеообращении 9 января, расшифровка которого опубликована на сайте главы государства. Он выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихна, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика