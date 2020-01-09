На CES 2020 представлен прототип смартфона TCL Foldable со складным экраном

09.01.2020, 8:21, Разное

В рамках выставки CES 2020 в США была представлена предварительная версия смартфона TCL Foldable. Девайс получил складной 7,2-дюймовый экран, имеющий сходство с Motorola RAZR, дебют которого состоялся в конце 2019 года.
Китайские разработчики на данный момент решили не раскрывать характеристики будущей новинки, но назвали вероятную стоимость – 1000 долларов, что в 2 раза меньше флагманского устройства Samsung Galaxy Fold. Стоит напомнить, что в РФ компанию TCL знают, как Alcatel, которая, к слову, выпускает гаджеты под собственным наименованием и брендом BlackBerry. Примечательно, что Foldable нельзя использовать в сложенном состоянии, заявляют эксперты, а на самой выставке был представлен только первоначальный образец.

Таким образом, он ещё может претерпеть большие изменения. Экран TCL Foldable покрыли пластиком, а на задней панели можно отметить изумрудный узор в форме призмы. Вероятнее всего, основная камера получит датчики на 48 и 64 Мп. Официальную презентация девайса стоит ожидать в ближайшие месяцы, отметили в компании.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира, заявил украинский президент  Владимир Зеленский в видеообращении 9 января, расшифровка которого опубликована на сайте главы государства. Он выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихна, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика