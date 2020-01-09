На CES 2020 представлен прототип смартфона TCL Foldable со складным экраном

В рамках выставки CES 2020 в США была представлена предварительная версия смартфона TCL Foldable. Девайс получил складной 7,2-дюймовый экран, имеющий сходство с Motorola RAZR, дебют которого состоялся в конце 2019 года.

Китайские разработчики на данный момент решили не раскрывать характеристики будущей новинки, но назвали вероятную стоимость – 1000 долларов, что в 2 раза меньше флагманского устройства Samsung Galaxy Fold. Стоит напомнить, что в РФ компанию TCL знают, как Alcatel, которая, к слову, выпускает гаджеты под собственным наименованием и брендом BlackBerry. Примечательно, что Foldable нельзя использовать в сложенном состоянии, заявляют эксперты, а на самой выставке был представлен только первоначальный образец.

Таким образом, он ещё может претерпеть большие изменения. Экран TCL Foldable покрыли пластиком, а на задней панели можно отметить изумрудный узор в форме призмы. Вероятнее всего, основная камера получит датчики на 48 и 64 Мп. Официальную презентация девайса стоит ожидать в ближайшие месяцы, отметили в компании.

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