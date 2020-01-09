Под Москвой избили и ограбили мужчину

В Московской области задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже на 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено в Котельниках.

«Полицейскими установлено, что четверо злоумышленников в масках во дворе дома напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль», – цитирует пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью Москва 24. Уточняется, что злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов баллонным ключом по телу и голове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Последнее: В Московской области задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже на 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено в Котельниках. «Полицейскими установлено, что четверо злоумышленников в масках во дворе дома напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль», – цитирует пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью Москва 24. Уточняется, что злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов […]