Вопрос: Как проверить свой смартфон на вирусы?

Вирусы – это вредоносные приложения, код которых позволяет им работать на вашем смартфоне в интересах третьей стороны. Они могут как полностью маскироваться под приложение, не выполняя при этом никаких полезных функций, так и работать в нагрузку с нормальной, на первый взгляд, программой.
Где подхватываем
Переходя по ссылкам на сомнительных сайтах – пиратских торрент-трекерах или стримингах, порноресурсах и так далее. Или устанавливая приложения не через Google Play или AppStore, а с других сайтов.
Как распознать
Ущерб от работы вирусов напрямую перекликается с признаками, по которым их можно распознать. Помимо самого очевидного – баннера-вымогателя, который не даст вам пользоваться устройством, есть несколько менее явных:
– Телефон начал тормозить. Это может означать, что в фоновом режиме запущены один или несколько сильно загружающих систему процессов.
– Телефон начал сильно греться. Причина в том же самом.
– Батарея стала разряжаться быстрее. Здесь могут быть три причины: либо смартфон старый и аккумулятор просто деградирует, либо вы установили множество ресурсозатратных приложений, либо вирус.
– Исчезают деньги со счета. Часть вредоносных приложений может при установке запросить у вас разрешения на звонки и отправку смс. Если оно их получило, то можете ожидать множества исходящих вызовов на неизвестные номера и сообщений туда же.
– Появились перебои со связью во время разговора. Код далеко не всех вирусов пишут настолько аккуратно, чтобы он никак не затрагивал сторонних процессов. Такой цели у мошенников попросту нет, и поэтому некоторые вредоносные приложения, в особенности имеющие разрешение на звонки, могут создавать помехи во время разговора.
– Много рекламы. Если в системе начали всплывать многочисленные рекламные баннеры – это верный признак присутствия вредоносной программы. Плюс в том, что такие вирусы по крайней мере не воруют данные и не наносят, как правило, другого ущерба.
Если же говорить не о признаках, а о прямом, но незаметном сразу ущербе, то это хищение личных данных – номеров карт, контактов, фотоснимков, паролей и так далее.
Как проверить телефон
Если вы не подхватили баннер-блокировщик, то довольно просто – установив через официальный магазин приложений любой известный антивирус. Причем специалисты рекомендуют «прогнать» систему дважды – сначала через один, а затем, удалив его и установив другой, воспользоваться уже следующим.
Если у вас встал блокировщик экрана, попробуйте включить в телефоне безопасный режим. Способы сделать это отличаются в зависимости от компании-производителя и конкретной модели, так что лучше поискать нужный вам в интернете. Или разучить его заранее. Если баннер пропал, зайдите в настройках в меню приложений и отключите у всех права администратора. После этого можно включать обычный режим.
Если это не помогло, можно сделать полный сброс системы. Если вы регулярно создавали резервную копию, то ничего страшного не произойдет – все файлы и настройки можно будет восстановить. Так что этим вопросом лучше тоже озаботиться заранее.
Но перед полным сбросом можно попробовать еще один вариант – проверить телефон на вирусы через свой ПК или Mac. Практически любой современный антивирус позволяет проверить стороннее устройство, как правило, подключенное к компьютеру через кабель. Кроме того, есть и специальные программы для стационарных компьютеров, с помощью которых можно проверить внутреннюю память смартфона – их тоже несложно найти в интернете.
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