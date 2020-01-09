В ВДВ поступил комплект новейших боевых машин

09.01.2020, 8:19, Новости дня

В январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения, сообщили в Минобороны.

По сообщению военного ведомства, в седьмой по счету батальонный комплект, поступающий на вооружение Воздушно-десантных войск, входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

«В торжественной обстановке новая техника будет передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в г. Пскове», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Там добавили также, что экипажи боевых машин в течение двух месяцев, осваивали курс переподготовки в Омске на базе 242 учебного центра (подготовки младших специалистов ВДВ).

Напомним, в августе 2019 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как изменились боевые возможности и задачи ВДВ.



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