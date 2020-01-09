США выразили готовность к переговорам с Ираном

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном, передает Reuters.

По словам Крафт, Соединенные Штаты готовы начать переговоры без предварительных договоренностей и стремятся «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима», передает РИА «Новости».

Кроме того, постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани «оправдано» статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.

Ранее в четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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Последнее: Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном, передает Reuters. По словам Крафт, Соединенные Штаты готовы начать переговоры без предварительных договоренностей и стремятся «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима», передает РИА […]