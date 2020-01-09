Нападение на сына Жванецкого попало на видео

09.01.2020, 8:12, Новости дня

Драка возле ресторана на западе Москвы, в ходе которой пострадал сын народного артиста РФ Михаила Жванецкого Дмитрий, попала на камеру наблюдения.

Видео опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

 

По словам Жванецкого-младшего, его с другом попытались ограбить. После инцидента Дмитрий обращался за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.

«Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», – сказал он.

Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.

Между тем представитель артиста Олег Сташкевич сообщил в интервью «Вечерней Москве», что это была «обычная молодежная потасовка», здоровье Дмитрия вне опасности.

Ранее сообщалось, что сына Жванецкого избили в Москве.



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