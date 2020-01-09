Гривна к доллару ослабла до 23,83 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января.

Курс гривны к доллару США снизился на 15 копеек – с 23,68 грн/$ до 23,83 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 10 копеек – с 26,39 грн/€ до 26,49 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,82 грн/10 руб. до 3,86 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января. Курс гривны к доллару США снизился на 15 копеек – с 23,68 грн/$ до 23,83 грн/$. Гривна к евро подешевела на 10 копеек – с 26,39 грн/€ до 26,49 грн/€. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,82 грн/10 руб. до 3,86 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»