Гривна к доллару ослабла до 23,83 грн/$

09.01.2020, 8:06, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января. 

Курс гривны к доллару США снизился на 15 копеек – с 23,68 грн/$ до 23,83 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 10 копеек – с 26,39 грн/€ до 26,49 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,82 грн/10 руб. до 3,86 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 января.  Курс гривны к доллару США снизился на 15 копеек – с 23,68 грн/$ до 23,83 грн/$. Гривна к евро подешевела на 10 копеек – с 26,39 грн/€ до 26,49 грн/€. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,82 грн/10 руб. до 3,86 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика