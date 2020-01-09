Рубль усилил рост после праздников

Рубль резко усилил рост после праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года. Таким образом, курс рубля на сегодня, 9 января 2020 года составил: 61,90 за доллар, 69,37 за евро. Ранее эксперты заявляли, что недавнее укрепление российской валюты связано с восстановлением цен на нефть и налоговым периодом.

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