Стало известно о намерении Ирана нанести ракетным ударом минимум ущерба США

Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы пострадали как можно меньше военных США, пишет Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Это дало иранцам (возможность) сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны. Власти США еще днем во вторник (7 января) знали (список) объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было», – сообщил чиновник Washington Post, передает ТАСС.

По его словам, соответствующую информацию военные США получили от иракских властей за несколько часов до атак.

Ранее СМИ сообщали, что разведка США заранее перехватила информацию об ударах по двум американским базам и предупредила свои войска.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.

После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, что Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.

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