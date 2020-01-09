В Сети опубликовали снимки гибридного Jeep Wrangler PHEV

В 2020 году компания Jeep намерена провести огромную работу по электрификации своих автомобилей. Сейчас в Сеть попали снимки Jeep Wrangler PHEV с гибридной силовой установкой.

Кроме, представленных в минувшем 2019 году гибридов Renegade и Compass, в линейку альтернативных агрегатов добавится и популярный классический Wrangler. Его корпорация привезла в Лас-Вегас на традиционное автошоу в рамках CES. При этом, как известно уже сейчас, модель оснащена электрическим довеском в виде мотора-генератора, помогающего 2-литровому турбодвигателю при трогании с места. Также в его функциях и аккумуляция энергии во время торможения и работа при движении в системе старт-стоп.

Все инновации в Wrangler PHEV пока производитель не раскрывает, но из представленного на стенде экземпляра видно, что рамная конструкция транспортного средства останется без изменений, а задний мост будет неразрезным. Кроме того, здесь производитель не задействовал схему с отдельными электродвигателями на оси, использованной ранее в других моделях. Базой для выставочного гибридного авто послужил, пожалуй, самый экстремальный автомобиль линейки Rubicon.

Целью электрификации машин корпорация называет, кроме заботы об экологии, большую маневренность и увеличение тяги с нуля. В серию же новинку запустят в конце текущего года. Тогда же, вероятно, обнародуют и новые подробности и характеристики машины. В дальнейшем все модели Jeep будут дополнены подзаряжаемыми модификациями, так, всего через год, в 2022-м, компания выпустит четырнадцать электромобилей, в том числе десять гибридов.

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Последнее: В 2020 году компания Jeep намерена провести огромную работу по электрификации своих автомобилей. Сейчас в Сеть попали снимки Jeep Wrangler PHEV с гибридной силовой установкой. Кроме, представленных в минувшем 2019 году гибридов Renegade и Compass, в линейку альтернативных агрегатов добавится и популярный классический Wrangler. Его корпорация привезла в Лас-Вегас на традиционное автошоу в рамках CES. […]