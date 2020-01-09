В Крыму заявили о перспективе международных железнодорожных перевозок

09.01.2020, 7:58, Новости дня

Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте Георгий Мурадов сообщил, что по мосту через Керченский пролив может быть налажено международное железнодорожное сообщение.

«Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», – цитирует Мурадова РИА «Новости».

При этом он уточнил, что в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей РФ в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.

Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.



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